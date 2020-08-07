- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن عدد ضحايا مرفأ بيروت، ارتفع إلى 154 قتيلًا، وأن 20% من الجرحى البالغ عددهم قرابة 5000 جريح احتاجوا إلى الاستشفاء.
وأشار "حسن"، اليوم، إلى أن الحالات الحرجة بلغ عددها 120 حالة خصوصًا أن الزجاج المتطاير أدى إلى إصابات بليغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة.انفجار بيروت لبنان بيروت
ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 154 قتيلًاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-07
أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن عدد ضحايا مرفأ بيروت، ارتفع إلى 154 قتيلًا، وأن 20% من الجرحى البالغ عددهم قرابة 5000 جريح احتاجوا إلى الاستشفاء.
وأشار "حسن"، اليوم، إلى أن الحالات الحرجة بلغ عددها 120 حالة خصوصًا أن الزجاج المتطاير أدى إلى إصابات بليغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة.
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
02:30 PM
20% من الجرحى يحتاجون إلى الاستشفاء
أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن عدد ضحايا مرفأ بيروت، ارتفع إلى 154 قتيلًا، وأن 20% من الجرحى البالغ عددهم قرابة 5000 جريح احتاجوا إلى الاستشفاء.
وأشار "حسن"، اليوم، إلى أن الحالات الحرجة بلغ عددها 120 حالة خصوصًا أن الزجاج المتطاير أدى إلى إصابات بليغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة.
، ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 154 قتيلًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 154 قتيلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.