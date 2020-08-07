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تراقب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية الحالة الجوية المرصودة في شمال بحر العرب "منخفض جوي"؛ وذلك بحسب ما تشير إليه آخر التحاليل لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية.
وقالت الأرصاد: يُتوقع تحرك المنخفض خلال 48 ساعة القادمة داخل بحر العرب وخليج عمان وتأثيره بهطول أمطار متفاوتة الغزارة، ورياح نشطة، وارتفاع في الأمواج على أجزاء من سلطنة عمان، كما تشير التوقعات إلى عدم تأثير الحالة على أجواء المملكة.
وأشارت إلى إصدار التقارير اللازمة عند حدوث أي مستجدات.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأرصاد أمطار حالة الطقس
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441 04:50 PM
يُتوقع تحركه خلال 48 ساعة القادمة
تراقب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية الحالة الجوية المرصودة في شمال بحر العرب "منخفض جوي"؛ وذلك بحسب ما تشير إليه آخر التحاليل لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية.
وقالت الأرصاد: يُتوقع تحرك المنخفض خلال 48 ساعة القادمة داخل بحر العرب وخليج عمان وتأثيره بهطول أمطار متفاوتة الغزارة، ورياح نشطة، وارتفاع في الأمواج على أجزاء من سلطنة عمان، كما تشير التوقعات إلى عدم تأثير الحالة على أجواء المملكة.
وأشارت إلى إصدار التقارير اللازمة عند حدوث أي مستجدات.
، "الأرصاد" تراقب الحالة الجوية في شمال بحر العرب "منخفض جوي" ،
المصدر : الخليج 365
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