شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مصطافون يحولون منتزه الشفا بالطائف لمرمى نفايات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بالطائف (صدى):

وثق مقطع فيديو كمية كبيرة من المخلفات تركها بعض المصطافين في منطقة الشفا بمدينة الطائف.

وأثار المقطع المتداول للنفايات التي تركها المصطافين غضب واستياء رواد الأول الاجتماعي بسبب تلويث هؤلاء المصطافين البيئة بالمخلفات وعدم تكليف أنفسهم تنظيف الموقع عند مغادرتهم.

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واتضح أنهم لوّثوا الموقع لدرجة عدم وجود مكان للجلوس، حيث بدا وكأن عاصفة قد هبّت على المكان.

يذكر أن أمانة الطائف أزالت، أكثر من 20 كشكًا وأسواراً مخالفة ومخلفات صلبة متروكة في المواقع السياحية، بأنحاء المحافظة، للحفاظ على المظهر العام للطرق.