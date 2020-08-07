شكرا لمتابعة خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة ينقل مئات الجرحي اللبنانيين للمستشفيات خلال 12 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي أن المركز استطاع خلال 12 ساعة نقل مئات الجرحى إلى مستشفيات لبنان. قال المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي أن المركز استطاع خلال 12 ساعة نقل مئات الجرحى إلى مستشفيات لبنان. وأوضح الجطيلي بأن المركز بدأ في الدقائق الأولى بتجهيز الطائرات والتعامل مع المنظمات الأهلية هناك والتي استطاع جعلها ان تعمل تحت تصرفها للمساعدة في نقل الجرحى. وتابع سامر بأن هناك طائرتان تابعتان للمركز تحتوي على أجهزة التنفس الصناعي والمحلول الوريدي وجهاز مراقبة العلامات الحيوية في العناية المركزة.

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