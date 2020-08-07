شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مجهولون ينصبون الشباك في متنزه عام لاصطياد الطيور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو، قيام مجهولين بنصب شباكًا بين الأعمدة في أحد المتنزهات لأجل اصطياد الطيور بأعداد كبيرة.

وأوضح متداولو الفيديو، أن الشباك نصبت في متنزه عام بشكل مخالف للأنظمة، معربين عن رفضهم وغضبهم من خذا التصرف.

كما طالبوا بإزالة تلك الشباك ومحاسبة المسؤولين عنها؛ خاصة وأن المادة الرابعة من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية، تنص على أنه لا يجوز الصيد داخل المُدن والقُرى، ولا في الأماكِن والأوقات التي يحظر فيها، ولا بالوسائل المحظور الصيد بِها، وحددت العقوبة بغرامة لا تتجاوز 20 ألف ريال ومصادرة الأسلحة والأدوات المستخدمة في الصيد.