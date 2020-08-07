شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. قطع الطريق من جبال العبادل إلى العارضة بسبب الانهيارات الصخرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تساقطت الصخور في جبال العبادل، بمحافظة العارضة، اليوم الجمعة، بفعل الأمطار؛ حيث أدت إلى قطع الطريق العام لجبال العبادل المؤدي لمدينة العارضة.

وفي السياق نفسه، تضررت بعض الطرق الأخرى داخل القرى؛ فيما تسبب انقطاع الطريق والانهيارات في احتجاز عدد من المتنزهين وعائلاتهم، ليحول ذلك دون عودتهم إلى منازلهم، بحسب صحيفة "سبق" .

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أمس الخميس، من سقوط أمطار غزيرة على منطقة العارضة، تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.

Advertisements