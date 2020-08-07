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قصة مصاب تأخر في الفحص فنقل العدوى لـ13 من أفراد عائلته

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن قصة حالة مصاب تأخر في الفحص بعد الشعور بأحد أعراض فيروس ؛ مما تسبب في نقل العدوى إلى 13 شخصًا في تجمع عائلي.

وأوضحت وزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن أحد المصابين لم يعزل نفسه بعد معرفته بمخالطة المصاب مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص آخرين.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن اليوم الجمعة، عن تسجيل 1567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

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