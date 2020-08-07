شكرا لمتابعة خبر عن المرور يوضح: الراكب بجانب السائق لا يعاقب على استخدام الجوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن نظام المرور لا ينص على معاقبة الراكب بجانب السائق على استخدام الجوال.

وكان أحد متابعي الإدارة على حسابها بموقع تويتر قد تساءل عما اذا كان استخدام الجوال للراكب بجانب السائق يعد مخالفة.

وأجاب "المرور" على السؤال بأنه لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع استخدام الراكب للجوال.