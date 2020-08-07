شكرا لمتابعة خبر عن «السعودية للكهرباء» تعلق على مقطع الفروقات بين العدادات الميكانيكية والرقمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علقت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الجمعة، على المقطع الصوتي المتداول عن الفروقات بين العدادات الميكانيكية والرقمية.

وقالت السعودية للكهرباء، عبر حساب العناية بالمشتركين التابع لها على موقع التدوين الصغير تويتر: " نود التوضيح بشأن المقطع الصوتي المتداول؛ أن العدادات الكهربائية بنوعيها "الميكانيكي والرقمي"هي لقياس كمية الاستهلاك من المصدر الخارجي الرئيسي وكلاهما يحسبان بنفس الكمية".

وأضافت: " وأن الأجهزة في وضع الاستعداد "Stand by" قد تستهلك كميات قليله جدا من الطاقه "تحكمها مواصفات وخصائص الجهاز"، ولكنها غير مؤثره في معدلات وفواتير الإستهلاك ".