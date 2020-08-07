شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «أم طلال» توثق العزل المنزلي لأسرتها بعدما خالطتهم ولم تصيبها العدوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بالتزامن مع استمرار انتشار فيروس كورونا ، وثّقت مواطنة تُعدى "أم طلال" العزل المنزلي لأفراد أسرتها المصابة بالفيروس المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت في تصريحات تليفزيونية، أن زوجها خالط أحد المصابين وبعد ظهور بعض الأعراض عليه ذهب إلى عيادة "تطمن" وتأكد من إصابته بالفيروس.

وأضافت أنها خالطت أطفالها إذ أنه ظهرت عليهم الأعراض بعد بدء الحجر المنزلي لزوجها، لكنها لم تُصاب بفيروس كورونا .

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.