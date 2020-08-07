شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 1859 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 248948 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 38 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 3093.