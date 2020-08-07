شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وصول طائرتي إغاثة إضافيتين من المملكة إلى بيروت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم، وصول طائرتي إغاثة إضافيتين من المملكة إلى بيروت.

وأكد، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن المملكة سباقة في تقديم المساعدة للدول الشقيقة والشعوب المنكوبة، مشيراً إلى أن الجسر الجوي يحمل 120 طنا من المساعدات الإغاثية.

ولفت إلى أن المملكة حرصت على إيصال المساعدات لذوي المصابين في لبنان، وأن خطة مساعدة الشعب اللبناني بدأت منذ اللحظة الأولى من الانفجار .