شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وصول طائرتي إغاثة إضافيتين من المملكة إلى بيروت والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم، وصول طائرتي إغاثة إضافيتين من المملكة إلى بيروت.
وأكد، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن المملكة سباقة في تقديم المساعدة للدول الشقيقة والشعوب المنكوبة، مشيراً إلى أن الجسر الجوي يحمل 120 طنا من المساعدات الإغاثية.
ولفت إلى أن المملكة حرصت على إيصال المساعدات لذوي المصابين في لبنان، وأن خطة مساعدة الشعب اللبناني بدأت منذ اللحظة الأولى من الانفجار .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. وصول طائرتي إغاثة إضافيتين من المملكة إلى بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.