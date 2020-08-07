شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أمطار غزيرة على حي العزيزية بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): شهدت منطقة مكة المكرمة استمرار هطول الأمطار الغزيرة اليوم الجمعة . شهدت منطقة مكة المكرمة استمرار هطول الأمطار الغزيرة اليوم الجمعة . ووثق مقطع فيديو الأمطار الغزيرة على حي العزيزية والتي استبشربها الأهالي بينما لم تعوق الحركة المرورية . وتشهد المملكة حالة رهو المسببة للرياح والأمطار في الصيف قبل أيام مع توقعات بإستمرارها .

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