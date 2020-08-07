شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الصحة توضح إمكانية استخدام المناديل المعقمة بدلًا من غسل اليدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن مدى إمكانية استخدام المناديل المعقمة أو معقم ديتول لتعقيم اليدين والجوال دون غسلها.

وأوضحت الوزارة في ردها على أحد المتسائلين أنه " بشكل عام يمكن استخدام المعقمات الكحولية سواء كانت سائلة أو غير ذلك؛ لتعقيم اليدين أو الأسطح، بشرط أن لا يقل تركيز الكحول فيها عن ٦٠٪، كما ينبغي تقنين استخدامها للحالات التي يتعذر استخدام الماء والصابون فيها

وكان السؤال مفاده: " هل معقم ديتول أو المناديل المعقمة يكفي لتعقيم اليدين والجوال دون غسلها بعد استخدام جهاز البصمة في مركز تسوق؟ " .