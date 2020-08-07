حساب المواطن: تغيير الحساب البنكي للراتب لا يرتبط بالبرنامج

أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يلزم تغيير الحساب البنكي المسجل في البرنامج عند تغيير حساب الراتب الخاص بالمستفيد من بنك إلى آخر.

جاء ذلك ردًّا على استفسار من مواطن يتساءل فيه أنه تم تغيير الراتب الخاص به إلى بنك آخر، فهل يؤثر ذلك على الدفعات القادمة من الدعم.

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وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر، أنه «لا يلزمك تغيير الحساب البنكي؛ حيث سيتم صرف الدعم على حسابك البنكي المسجل لدينا في البوابة الإلكترونية لحساب المواطن».

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