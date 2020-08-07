وزارة الصحة: مواطن ينقل عدوى كورونا إلى 21 شخصًا لتأخره في الفحص

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن أن أحد الأشخاص تأخر في إجراء فحص فيروس كورونا بعد الشعور بأحد الأعراض، فتسبب في نقل العدوى إلى 13 شخصًا في تجمع عائلي، مشيرةً إلى أن أحد المصابين لم يعزل نفسه بعد معرفته بمخالطة المصاب؛ ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 285793، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 248948، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3093 حالة، فيما تم تسجيل 38 حالة وفاة، و1859 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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38 وفاة جديدة بكورونا.. ووزارة الصحة: إجمالي التعافي 248948 حالة