وفاة مساعد وزير الدفاع «محمد العايش» بعد معاناة من المرض

بيان الوزارة دعا للفقيد بالرحمة والمغفرة..
أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، وفاة مساعد وزير الدفاع محمد بن عبد الله العايش، إثر مرض عانى منه.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها «انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم، معالي مساعد وزير الدفاع، محمد بن عبد الله العايش، إثر مرض عانى منه».
وتابع البيان «تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، (إنا لله وإنا إليه راجعون)».
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