وفاة مساعد وزير الدفاع «محمد العايش» بعد معاناة من المرض

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، وفاة مساعد وزير الدفاع محمد بن عبد الله العايش، إثر مرض عانى منه.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها «انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم، معالي مساعد وزير الدفاع، محمد بن عبد الله العايش، إثر مرض عانى منه».

Advertisements

وتابع البيان «تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، (إنا لله وإنا إليه راجعون)».

اقرأ أيضا:

خالد بن سلمان: القيادة تشكر واشنطن لحفظ أمن المنطقة وإرسالها منظومات دفاعية للمملكة

