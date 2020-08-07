الأمير فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الإيطالي العلاقات المشتركة

في العاصمة روما
التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الجمعة، في العاصمة الإيطالية روما، موضحًا أنهما تناولا العلاقات السعودية الإيطالية المميزة.
وقال الأمير فيصل بن فرحان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «التقيت اليوم في روما زميلي (لويجي دي مايو) وزير الخارجية الإيطالي، وتناولنا العلاقات السعودية–الإيطالية المميزة، ودور البلدين الصديقين في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة ومحاربة الإرهاب».
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