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الصفحة الرئيسية المحليات حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية 1859 شخصًا 17 ذو الحجة 1441 / 07 أغسطس 2020 03:38 م

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كانت هذه تفاصيل خبر 38 وفاة جديدة بكورونا.. ووزارة الصحة: إجمالي التعافي 248948 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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