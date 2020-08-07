تطوير الدليل الإرشادي لتحسين السلامة المرورية بمحيط مدارس الرياض

لحماية عابري الطريق من الطلاب والطالبات

كشفت أمانة الرياض عن تطوير الدليل الإرشادي لتحسين السلامة المرورية عند المدارس؛ وذلك لحماية عابري الطريق من الطلاب والطالبات. ونشر الحساب الرسمي لأمانة الرياض على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الإرشادات التي طوَّرتها الأمانة والتي جاءت كالآتي: – تحديد واضح لمنطقة التحذير المبكر ومنطقة تخفيض السرعة. – مواصفات الأرصفة المحاذية للمدارس وأبعادها. – مواصفات التشجير على الأرصفة والجزر الوسطية. – تحسين مجال الرؤية لعابري الطرق المجاورة للمدارس. وأوضحت الأمانة أن الدليل الإرشادي يهدف إلى: Advertisements – تحسين مسار التنزيل والتحميل. – الحفاظ على سلامة المشاة من الطلاب والطالبات. – تزويد المواقع بإجراءات تهدئة السرعة. – تحديد السرعات في الطرق المحاذية للمدارس. – تنظيم الحركة عند مداخل ومخارج المدارس. اقرأ أيضًا: بالصور.. تعليم الرياض: تسليم الكتب للمدارس الابتدائية الحكومية

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