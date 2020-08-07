«الضمان الصحي»: إبراز الهوية والإقامة في الصيدليات إلزامي

أكد مجلس الضمان الصحي، ضرورة إبراز بطاقة الهوية أو الإقامة للتحقق منها من قبل مقدم الخدمة.

وذكر المجلس (عبر حسابه على تويتر) أنه «حسب اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني، يلتزم المستفيد عند طلب العلاج بإبراز بطاقة الهوية/الإقامة لمقدم الخدمة للتحقق منها».

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جاء ذلك ردًّا على استفسار من مواطن حول ملاحظته تداول صور الهوية الوطنية وكروت العائلة بين الصيدليات وشركات التأمين، عبر تصويرها في الصيدلية، بمدينة الرياض، متسائلًا عن مدى أمان هذا التداول إلكترونيًّا.

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