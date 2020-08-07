بالفيديو والصور.. وصول الطائرة الثانية للجسر الجوي السعودي إلى لبنان

وصلت ثاني طائرات الجسر الجوي السعودي إلى لبنان، تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وكان في استقبالها وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، برفقة السفير السعودي بلبنان وليد بخاري.

واجتمع وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، في وقت سابق؛ حيث أشاد وزير الداخلية اللبناني بدور المملكة، ووصفها بالدولة الأساس في المنطقة، مؤكدًا أنها: «لم تنس لبنان منذ 50 عامًا».

ووصلت طائرتان إغاثيتان من مطار الملك خالد الدولي، اليوم الجمعة، تحملان أكثر من 120 طنًا من الأدوية والأجهزة والمحاليل والمستلزمات الطبية والإسعافية والخيام والحقائب الإيوائية والمواد الغذائية، يرافقها فريق مختص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.

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ويأتي هذا إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان وتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت، وأدى لسقوط العديد من الضحايا والمصابين وخسائر فادحة في الممتلكات والبنية التحتية.

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