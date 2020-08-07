«مدني مكة» يحذر من جريان السيول بـ4 محافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد.

وأضاف العقيد القرني أن الحالة الجوية السابقة تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، وتشمل محافظات «الطائف، أضم، العرضيات وميسان».

ودعا العقيد القرني، المواطنين والمقيمين، إلى متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تجنبًا للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

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كما أهاب بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.

وأشار العقيد القرني إلى أنه للاطلاع على تعليمات السلامة في للحالات المطرية يرجى زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني على الرابط بالضغط هنا.

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