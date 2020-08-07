بسبب الأمطار الغزيرة.. إمارة نجران توجه 6 نصائح للتعامل مع السيول

وجَّهت إمارة منطقة نجران، 6 نصائح لكيفية التعامل عند حدوث السيول، تزامنًا مع الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة حاليًّا.

وذكرت إمارة المنطقة –عبر حسابها على تويتر– أنه يجب عند حدوث السيول تنفيذ النصائح التالية:

1– تجنب الأماكن المعرضة للفيضانات.

2– عدم المجازفة بقطع مجرى السيول.

3– الحذر من المياه التي تغطي الطرق والجسور.

4– عدم المجازفة بالسباحة في أماكن تجمع المياه.

5– عدم الشرب من مياه السيول.

6– عدم المجازفة بقطع السيول بالمركبة.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق عدة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الحالة الجوية السابقة تشمل (نجران، وجازان، وعسير، والباحة)، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما تشمل السواحل من تلك المناطق.

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