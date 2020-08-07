سقوط شخص من على كوبري في أبها ونجاته

صرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير محمد السيد، بأن مدني أبها باشر اليوم بلاغاً عن وقوع حادث لسقوط شخص من فوق كوبري حي السامر بأبها، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة وعند الوصول وجد بأن الحالة عبارة عن سقوط شخص من فوق الكوبري أثناء محاولته العبور من بين الكوبري النازل إلى الكوبري الطالع، وقد نتج عن ذلك سقوطه من بين الجسرين إلى الوادي من على ارتفاع 20 مترا تقريبا، وقد باشرت الفرق عملية الإنقاذ ونقل المصاب إلى الهلال الأحمر في موقع تواجد الآليات، وتم تسليم الحادث للجهات المختصة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.



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