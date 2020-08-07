إتلاف 354 كجم من المواد الغذائية في خميس مشيط

أتلفت الفرقة المرابطة خلال الأسبوع الماضي ببلدية محافظة خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي نحو 354 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وذلك ضمن جهود البلدية بحملة الرقابة البلدية. وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر القرني، أن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية. و بين آل خويلد أن فرقة المرابطة تكثف جولاتها وأعمالها الميدانية على مدار اليوم لمتابعة المراكز التجارية وفحص المواد الغذائية المعروضة للبيع والتأكد من سلامتها ومنع الباعة الجائلين وإزالة البسطات العشوائية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك والكفيلة بردع تلك الممارسات، حيث تم رصد 112 مخالفة صحية وإغلاق 29 منشأة صحية أخرى، وذلك بعد أكثر من 465 جولة ميدانية قام بها المراقبون خلال حملة الرقابة البلدية للأسبوع الماضي، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، إضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، فضلاً عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر بين كل متسوق وآخر، بجانب تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق.



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