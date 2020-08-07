السعودية اليوم / الكويت تسجل 682 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة



الكويت 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 682 إصابة جديدة بمرض

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، مشيراً إلى أن حالات الإصابة ال682 تضمنت 461 حالة لمواطنين كويتيين و221 حالة لغير الكويتيين.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 124 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7926 حالة.

// انتهى //

16:41ت م

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الكويت 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 682 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 70727 حالة، في حين سُجلت حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 471 حالة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، مشيراً إلى أن حالات الإصابة ال682 تضمنت 461 حالة لمواطنين كويتيين و221 حالة لغير الكويتيين.وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 124 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7926 حالة.// انتهى //16:41ت م0076

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