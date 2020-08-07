السعودية اليوم / "الصحة" توضح إجراءت العزل المنزلي لفيروس كورونا



الرياض 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

أوضحت"الصحة" الإجراءات المطلوبة في حالة إصابة أحد أفراد الأسرة بفيروس

وشرحت الوزارة في مقطع فيديو عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة" كيفية تنفيذ تلك الإجراءات، فحين اتأكد إصابة الأب بالفيروس في اليوم الأول من الشهر فلا بد من إخضاعه للعزل المنزلي لمدة 10 أيام بوصفه حالة مؤكدة، فيما يخضع بقية أفراد الأسرة لمدة عزل أساسية مدتها 14 يوما ابتداء من تاريخ تأكيد إصابة الأب التي أُعلنت في اليوم الأول من الشهر، وأي شخص من بقية أفراد الأسرة الآخرين تظهر عليه أي أعراض إصابة بالفيروس لاحقا يتوجب عليه احتساب 10 أيام كمدة عزل منزلي ابتداء من ظهور العارض الصحي لهذا الفرد، أما من لم تظهر عليهم أعراض خلال مدة العزل الأساسية فيتوجب عليهم الاكتفاء باستكمال مدة العزل الأساسية وهي 14 يوما من تاريخ تأكيد إصابة الأب.

ويمكن الاطلاع على الفيديو والاستفادة من محتوياته عبر الرابط أصيب أحد أفراد الأسرة بفيروس #كورونا الجديد

كم يكون #العزل_المنزلي للمصاب؟

وكم يكون #الحجر_المنزلي للمخالطين؟



فيديو توضيحي 👇

pic.twitter.com/h0W5jA29Br — عش بصحة (@LiveWellMOH) August 5, 2020

// انتهى //

16:02ت م

0071



الرياض 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسأوضحت"الصحة" الإجراءات المطلوبة في حالة إصابة أحد أفراد الأسرة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد19)، وآلية العزل المنزلي.وشرحت الوزارة في مقطع فيديو عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة" كيفية تنفيذ تلك الإجراءات، فحين اتأكد إصابة الأب بالفيروس في اليوم الأول من الشهر فلا بد من إخضاعه للعزل المنزلي لمدة 10 أيام بوصفه حالة مؤكدة، فيما يخضع بقية أفراد الأسرة لمدة عزل أساسية مدتها 14 يوما ابتداء من تاريخ تأكيد إصابة الأب التي أُعلنت في اليوم الأول من الشهر، وأي شخص من بقية أفراد الأسرة الآخرين تظهر عليه أي أعراض إصابة بالفيروس لاحقا يتوجب عليه احتساب 10 أيام كمدة عزل منزلي ابتداء من ظهور العارض الصحي لهذا الفرد، أما من لم تظهر عليهم أعراض خلال مدة العزل الأساسية فيتوجب عليهم الاكتفاء باستكمال مدة العزل الأساسية وهي 14 يوما من تاريخ تأكيد إصابة الأب.ويمكن الاطلاع على الفيديو والاستفادة من محتوياته عبر الرابط// انتهى //16:02ت م0071

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.