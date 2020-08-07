السعودية اليوم / أمين عسير يتفقد الخدمات البلدية بظهران الجنوب



ظهران الجنوب 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

قام أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بجولة تفقدية لبلدية ظهران الجنوب؛ للوقوف على الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمستفيدين وتفقدها.

والتقى الدكتور الحميدي بعددٍ من منسوبي البلدية المكلفين بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى، يتقدمهم رئيس البلدية عوض آل سياف، وذلك للاطلاع على آلية سير العمل ومتطلبات المرحلة المقبلة، وبرامج البلدية لتعزيز الخدمات البلدية المقدمة من خلال تسهيلها على المراجعين، حرصاً منه على راحتهم، وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم بأسرع وقت ممكن.

وناقش الحميدي مع رئيس البلدية سبل تعزيز العمل البلدي في نطاق خدمات البلدية، فيما اطلع على تقرير مفصل عن جهود البلدية الذاتية.

وحث أمين المنطقة الموظفين على خدمة المراجعين بالشكل المطلوب، وبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواكبة خطة التحول البلدي لتحقيق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيراً إلى أن خطة التحول البلدي تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتعزيز البعد الإنساني في مدن وحواضر المملكة بما يواكب احتياجات المواطنين والمقيمين، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع البلدي.

وجاءت الجولة في إطار حرص أمين منطقة عسير للتأكد من جودة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين بالشكل اللائق، فيما تفقد الدكتور الحميدي عدداً من المرافق والحدائق العامة والمشاريع بالمحافظة، وشملت جولته مجلس القصر التراثي و المقام ضمن فعاليات صيف عسير، ومشروع حديقة المهيد، كما زار الحي القديم بالمحافظة، واطلع على دور البلدية و جهودها .

// انتهى //

15:17ت م

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