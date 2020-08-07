السعودية اليوم / زلزال بقوة 9ر4 درجات يضرب شرقي الجزائر



الجزائر 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم شرقي الجزائر بمحافظة ميلة دون أن يخلف خسائر بشرية.

وأفاد بيان للمركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الزلزال حدد بـ 2 كلم جنوب-شرق بلدة حمالة بنفس المحافظة.

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14:59ت م

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