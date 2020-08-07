شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد هوية أصحاب فيديو "إيذاء السلاحف" بشاطىء أملج والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي تحديد هوية الأشخاص الذين تم تداول مقطع فيديو عن قيامهم بإيذاء سلاحف على أحد شواطئ محافظة أملج بمنطقة تبوك، ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم. وأهاب المتحدث الرسمي للقوات بالجميع استشعار المسؤولية الوطنية تجاه حماية البيئة والحياة الفطرية.

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