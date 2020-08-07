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السفارة الصينية في اليمن : وضع خزان "صافر" خطر وعلينا تعلم درس بيروت

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حذرت السفارة الصينية في اليمن من خطورة وضع خزان النفط "صافر" الذي تسيطر عليه الميليشيا الحوثية الارهابية والمدعومة من إيران ، ونبهت الى ضرورة الوصول الى حل حتى لا تتكرر مآساة بيروت .

وقال السفارة عبر تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر" : بعد الانفجار في بيروت، علينا أن نتعلم الدروس من هذه الكارثة ونفكر فيها.

لا نستطيع أن نسوف ملف خزان صافر كما كنا سابقا، علينا أن نتعاون مع الأمم المتحدة ونسمح الفريق المخصص الأممي الدخول إلى خزان صافر والتقييم وتخطيط الحل وتنفيذه، لنتجنب الانفجارات الكارثية قبل فوات الأوان.

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