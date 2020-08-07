شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الصينية في اليمن : وضع خزان "صافر" خطر وعلينا تعلم درس بيروت والان نبدء بالتفاصيل
وقال السفارة عبر تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر" : بعد الانفجار في بيروت، علينا أن نتعلم الدروس من هذه الكارثة ونفكر فيها.
لا نستطيع أن نسوف ملف خزان صافر كما كنا سابقا، علينا أن نتعاون مع الأمم المتحدة ونسمح الفريق المخصص الأممي الدخول إلى خزان صافر والتقييم وتخطيط الحل وتنفيذه، لنتجنب الانفجارات الكارثية قبل فوات الأوان.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الصينية في اليمن : وضع خزان "صافر" خطر وعلينا تعلم درس بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.