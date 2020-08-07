المنطقة الشرقية تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ 281 وإجمالي الوفيات بالمملكة 3093

2020-08-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، فيما أعلنت عن تعافي (1859) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (248948) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (33725) حالة من بينها (1892) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

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وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (285793) حالة، توفي منهم (3093) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1567) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة حسب المناطق كما يلي؛ المنطقة الشرقية 281، منطقة مكة المكرمة 268، عسير 259، الرياض 208، جازان 141، القصيم 139، حائل والمدنية المنورة 87، في كل منهما، نجران 49، الباحة 23 تبوك 21.

أما أقل الحالات التي تم رصدها فكانت في كل من الحدود الشمالية والجوف حيث تم رصد حالتين في فقط في كل منطقة منهما.

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