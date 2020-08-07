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أوضحت الشركة السعودية للكهرباء بشأن المقطع الصوتي المتداول، أن العدادات الكهربائية بنوعيها "الميكانيكي والرقمي" هي أجهزة لقياس كمية الاستهلاك من المصدر الخارجي الرئيسي، وكلاهما يحسبان نفس الكمية.
وقالت: "الأجهزة في وضع الاستعداد "Stand by" قد تستهلك كميات قليلة جداً من الطاقة "تحكمها مواصفات وخصائص الجهاز"، ولكنها غير مؤثرة في معدلات وفواتير الاستهلاك".الشركة السعودية للكهرباء
بعد مقطع صوتي متداول.."الكهرباء": "الميكانيكي والرقمي" يحسبان نفس الكميةذياب الشمري الخليج 365 2020-08-07
أوضحت الشركة السعودية للكهرباء بشأن المقطع الصوتي المتداول، أن العدادات الكهربائية بنوعيها "الميكانيكي والرقمي" هي أجهزة لقياس كمية الاستهلاك من المصدر الخارجي الرئيسي، وكلاهما يحسبان نفس الكمية.
وقالت: "الأجهزة في وضع الاستعداد "Stand by" قد تستهلك كميات قليلة جداً من الطاقة "تحكمها مواصفات وخصائص الجهاز"، ولكنها غير مؤثرة في معدلات وفواتير الاستهلاك".
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
04:02 PM
قالت: الأجهزة في وضع الاستعداد تحكمها مواصفات ولا تؤثر على فواتير الاستهلاك
أوضحت الشركة السعودية للكهرباء بشأن المقطع الصوتي المتداول، أن العدادات الكهربائية بنوعيها "الميكانيكي والرقمي" هي أجهزة لقياس كمية الاستهلاك من المصدر الخارجي الرئيسي، وكلاهما يحسبان نفس الكمية.
وقالت: "الأجهزة في وضع الاستعداد "Stand by" قد تستهلك كميات قليلة جداً من الطاقة "تحكمها مواصفات وخصائص الجهاز"، ولكنها غير مؤثرة في معدلات وفواتير الاستهلاك".
، بعد مقطع صوتي متداول.."الكهرباء": "الميكانيكي والرقمي" يحسبان نفس الكمية ،
المصدر : الخليج 365
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