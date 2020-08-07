، بعد مقطع صوتي متداول.."الكهرباء": "الميكانيكي والرقمي" يحسبان نفس الكمية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: الأجهزة في وضع الاستعداد تحكمها مواصفات ولا تؤثر على فواتير الاستهلاك

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء بشأن المقطع الصوتي المتداول، أن العدادات الكهربائية بنوعيها "الميكانيكي والرقمي" هي أجهزة لقياس كمية الاستهلاك من المصدر الخارجي الرئيسي، وكلاهما يحسبان نفس الكمية.

وقالت: "الأجهزة في وضع الاستعداد "Stand by" قد تستهلك كميات قليلة جداً من الطاقة "تحكمها مواصفات وخصائص الجهاز"، ولكنها غير مؤثرة في معدلات وفواتير الاستهلاك".الشركة السعودية للكهرباء