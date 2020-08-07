، "الصحة" توضح إجراءات العزل المنزلي لفيروس كورونا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت "الصحة" الإجراءات المطلوبة في حالة إصابة أحد أفراد الأسرة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد-١٩)، وآلية العزل المنزلي.
وشرحت الوزارة، في مقطع فيديو عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، كيفية تنفيذ تلك الإجراءات، فحين تتأكّد إصابة الأب بالفيروس في اليوم الأول من الشهر، فلابد من إخضاعه للعزل المنزلي لمدة ١٠ أيام؛ بوصفه حالة مؤكّدة، فيما يخضع بقية أفراد الأسرة لفترة عزل أساسية مدتها ١٤ يوماً اعتباراً من تاريخ تأكيد إصابة الأب التي أُعلنت في اليوم الأول من الشهر، وأي شخص من بقية أفراد الأسرة الآخرين يظهر عليه أي أعراض إصابة بالفيروس لاحقاً يجب عليه احتساب ١٠ أيام؛ كفترة عزل منزلي اعتباراً من ظهور العارض الصحي لهذا الفرد.. أما مَن لم تظهر عليهم أعراض خلال فترة العزل الأساسية، فيجب عليهم الاكتفاء باستكمال فترة العزل الأساسية، وهي ١٤ يوماً من تاريخ تأكيد إصابة الأب.
ويمكن الاطلاع على الفيديو والاستفادة من محتوياته عبر الرابط:— عش بصحة (@LiveWellMOH)
وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
أصيب أحد أفراد الأسرة بفيروس #كورونا الجديد— عش بصحة (@LiveWellMOH) August 5, 2020
كم يكون #العزل_المنزلي للمصاب؟
وكم يكون #الحجر_المنزلي للمخالطين؟
فيديو توضيحي 👇
pic.twitter.com/h0W5jA29Br
"الصحة" توضح إجراءات العزل المنزلي لفيروس كوروناعبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-08-07
أوضحت "الصحة" الإجراءات المطلوبة في حالة إصابة أحد أفراد الأسرة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد-١٩)، وآلية العزل المنزلي.
وشرحت الوزارة، في مقطع فيديو عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، كيفية تنفيذ تلك الإجراءات، فحين تتأكّد إصابة الأب بالفيروس في اليوم الأول من الشهر، فلابد من إخضاعه للعزل المنزلي لمدة ١٠ أيام؛ بوصفه حالة مؤكّدة، فيما يخضع بقية أفراد الأسرة لفترة عزل أساسية مدتها ١٤ يوماً اعتباراً من تاريخ تأكيد إصابة الأب التي أُعلنت في اليوم الأول من الشهر، وأي شخص من بقية أفراد الأسرة الآخرين يظهر عليه أي أعراض إصابة بالفيروس لاحقاً يجب عليه احتساب ١٠ أيام؛ كفترة عزل منزلي اعتباراً من ظهور العارض الصحي لهذا الفرد.. أما مَن لم تظهر عليهم أعراض خلال فترة العزل الأساسية، فيجب عليهم الاكتفاء باستكمال فترة العزل الأساسية، وهي ١٤ يوماً من تاريخ تأكيد إصابة الأب.
ويمكن الاطلاع على الفيديو والاستفادة من محتوياته عبر الرابط:
أصيب أحد أفراد الأسرة بفيروس #كورونا الجديد— عش بصحة (@LiveWellMOH) August 5, 2020
كم يكون #العزل_المنزلي للمصاب؟
وكم يكون #الحجر_المنزلي للمخالطين؟
فيديو توضيحي 👇
pic.twitter.com/h0W5jA29Br
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
03:58 PM
أوضحت "الصحة" الإجراءات المطلوبة في حالة إصابة أحد أفراد الأسرة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد-١٩)، وآلية العزل المنزلي.
وشرحت الوزارة، في مقطع فيديو عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، كيفية تنفيذ تلك الإجراءات، فحين تتأكّد إصابة الأب بالفيروس في اليوم الأول من الشهر، فلابد من إخضاعه للعزل المنزلي لمدة ١٠ أيام؛ بوصفه حالة مؤكّدة، فيما يخضع بقية أفراد الأسرة لفترة عزل أساسية مدتها ١٤ يوماً اعتباراً من تاريخ تأكيد إصابة الأب التي أُعلنت في اليوم الأول من الشهر، وأي شخص من بقية أفراد الأسرة الآخرين يظهر عليه أي أعراض إصابة بالفيروس لاحقاً يجب عليه احتساب ١٠ أيام؛ كفترة عزل منزلي اعتباراً من ظهور العارض الصحي لهذا الفرد.. أما مَن لم تظهر عليهم أعراض خلال فترة العزل الأساسية، فيجب عليهم الاكتفاء باستكمال فترة العزل الأساسية، وهي ١٤ يوماً من تاريخ تأكيد إصابة الأب.
ويمكن الاطلاع على الفيديو والاستفادة من محتوياته عبر الرابط:— عش بصحة (@LiveWellMOH)
أصيب أحد أفراد الأسرة بفيروس #كورونا الجديد— عش بصحة (@LiveWellMOH) August 5, 2020
كم يكون #العزل_المنزلي للمصاب؟
وكم يكون #الحجر_المنزلي للمخالطين؟
فيديو توضيحي 👇
pic.twitter.com/h0W5jA29Br
، "الصحة" توضح إجراءات العزل المنزلي لفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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