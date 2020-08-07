اخبار السعوديه

"الصحة" توضح إجراءات العزل المنزلي لفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت "الصحة" الإجراءات المطلوبة في حالة إصابة أحد أفراد الأسرة بفيروس الجديد(كوفيد-١٩)، وآلية العزل المنزلي.

وشرحت الوزارة، في مقطع فيديو عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، كيفية تنفيذ تلك الإجراءات، فحين تتأكّد إصابة الأب بالفيروس في اليوم الأول من الشهر، فلابد من إخضاعه للعزل المنزلي لمدة ١٠ أيام؛ بوصفه حالة مؤكّدة، فيما يخضع بقية أفراد الأسرة لفترة عزل أساسية مدتها ١٤ يوماً اعتباراً من تاريخ تأكيد إصابة الأب التي أُعلنت في اليوم الأول من الشهر، وأي شخص من بقية أفراد الأسرة الآخرين يظهر عليه أي أعراض إصابة بالفيروس لاحقاً يجب عليه احتساب ١٠ أيام؛ كفترة عزل منزلي اعتباراً من ظهور العارض الصحي لهذا الفرد.. أما مَن لم تظهر عليهم أعراض خلال فترة العزل الأساسية، فيجب عليهم الاكتفاء باستكمال فترة العزل الأساسية، وهي ١٤ يوماً من تاريخ تأكيد إصابة الأب.

ويمكن الاطلاع على الفيديو والاستفادة من محتوياته عبر الرابط:

— عش بصحة (@LiveWellMOH) وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

"الصحة" توضح إجراءات العزل المنزلي لفيروس كورونا

عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-08-07

أوضحت "الصحة" الإجراءات المطلوبة في حالة إصابة أحد أفراد الأسرة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد-١٩)، وآلية العزل المنزلي.

وشرحت الوزارة، في مقطع فيديو عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، كيفية تنفيذ تلك الإجراءات، فحين تتأكّد إصابة الأب بالفيروس في اليوم الأول من الشهر، فلابد من إخضاعه للعزل المنزلي لمدة ١٠ أيام؛ بوصفه حالة مؤكّدة، فيما يخضع بقية أفراد الأسرة لفترة عزل أساسية مدتها ١٤ يوماً اعتباراً من تاريخ تأكيد إصابة الأب التي أُعلنت في اليوم الأول من الشهر، وأي شخص من بقية أفراد الأسرة الآخرين يظهر عليه أي أعراض إصابة بالفيروس لاحقاً يجب عليه احتساب ١٠ أيام؛ كفترة عزل منزلي اعتباراً من ظهور العارض الصحي لهذا الفرد.. أما مَن لم تظهر عليهم أعراض خلال فترة العزل الأساسية، فيجب عليهم الاكتفاء باستكمال فترة العزل الأساسية، وهي ١٤ يوماً من تاريخ تأكيد إصابة الأب.

ويمكن الاطلاع على الفيديو والاستفادة من محتوياته عبر الرابط:

Advertisements
— عش بصحة (@LiveWellMOH)

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441

03:58 PM

أوضحت "الصحة" الإجراءات المطلوبة في حالة إصابة أحد أفراد الأسرة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد-١٩)، وآلية العزل المنزلي.

وشرحت الوزارة، في مقطع فيديو عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، كيفية تنفيذ تلك الإجراءات، فحين تتأكّد إصابة الأب بالفيروس في اليوم الأول من الشهر، فلابد من إخضاعه للعزل المنزلي لمدة ١٠ أيام؛ بوصفه حالة مؤكّدة، فيما يخضع بقية أفراد الأسرة لفترة عزل أساسية مدتها ١٤ يوماً اعتباراً من تاريخ تأكيد إصابة الأب التي أُعلنت في اليوم الأول من الشهر، وأي شخص من بقية أفراد الأسرة الآخرين يظهر عليه أي أعراض إصابة بالفيروس لاحقاً يجب عليه احتساب ١٠ أيام؛ كفترة عزل منزلي اعتباراً من ظهور العارض الصحي لهذا الفرد.. أما مَن لم تظهر عليهم أعراض خلال فترة العزل الأساسية، فيجب عليهم الاكتفاء باستكمال فترة العزل الأساسية، وهي ١٤ يوماً من تاريخ تأكيد إصابة الأب.

ويمكن الاطلاع على الفيديو والاستفادة من محتوياته عبر الرابط:

— عش بصحة (@LiveWellMOH)

، "الصحة" توضح إجراءات العزل المنزلي لفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة" توضح إجراءات العزل المنزلي لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا