محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 07 أغسطس 2020، تسجيل 1859 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 248948 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1567 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 285793 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 38 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3093 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 33752 والحالات الحرجة 1892 حالات . "الصحة" تعلن تسجيل 1859 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1567 إصابة عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-08-07 أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 07 أغسطس 2020، تسجيل 1859 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 248948 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1567 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 285793 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 38 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3093 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 33752 والحالات الحرجة 1892 حالات . 07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441 Advertisements 03:37 PM أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 07 أغسطس 2020، تسجيل 1859 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 248948 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1567 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 285793 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 38 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3093 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 33752 والحالات الحرجة 1892 حالات . ، "الصحة" تعلن تسجيل 1859 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1567 إصابة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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