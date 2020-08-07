محمد بن مسعود - الدمام - 07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441 03:40 PM "العويمر" إلى رتبة عميد "العويمر" إلى رتبة عميد صدور الأمـر الملكي الكريم بترقية بندر بن فهد العويمر إلى رتبة عميد بوزارة الداخلية. الكلمات المفتاحية ، "العويمر" إلى رتبة عميد ،

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