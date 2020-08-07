شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية لبنان لـ "اليوم" : لن ننسى مساعدات المملكة للبنان والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي بأن لبنان لا تنسى المساعدات الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لكافة دول العالم وبخاصة لبنان منذ عشرات السنين. وأضاف وزير الداخلية إلى أن هذه المساعدات والمساهمات كانت سبباً في إعادة بناء لبنان عدة مرات وتحديداً من قبل خادم الحرمين الشريفين ، حيث أن هذه المساعدات ستكون محفورة في ذاكرة الشعب اللبناني.

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