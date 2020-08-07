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شركة الكهرباء: لا فرق في المحاسبة بين العدادين الميكانيكي والرقمي
استهلاك الأجهزة بوضع Stand by لا يؤثر في الفاتورة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت شركة الكهرباء السعودية أن عدادات الكهرباء الرقمية والعادية تقيس كمية الاستهلاك بنفس الطريقة، ولا يؤثر نوع العداد على قيمة فاتورة الكهرباء.
شركة الكهرباء تنفي الشائعات
وقال حساب العناية بالمشتركين في الشركة السعودية للكهرباء ردًا على مقطع صوتي متداول: نود التوضيح بشأن المقطع الصوتي المتداول؛ أن العدادات الكهربائية بنوعيها “الميكانيكي والرقمي” هي أجهزة لقياس كمية الاستهلاك من المصدر الخارجي الرئيسي وكلاهما يحسبان بنفس الكمية.
وضع الاستعداد لا يؤثر في الفاتورة
وأضافت أن الأجهزة في وضع الاستعداد “Stand by” قد تستهلك كميات قليلة جدًا من الطاقة “تحكمها مواصفات وخصائص الجهاز”، ولكنها غير مؤثرة في معدلات وفواتير الاستهلاك.
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