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2020-08-07 وفاة مساعد وزير الدفاع محمد بن عبدالله العايش إثر مرض عانى منه متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلنت وزارة الدفاع وفاة معالي مساعد وزير الدفاع إثر مرض عانى منه. ونعت الوزارة الفقيد بقولها : انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم، معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد بن عبد الله العايش، إثر مرض عانى منه.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، “إنا لله وإنا إليه راجعون”.



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