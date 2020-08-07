مصادرة وإتلاف 354 كجم مواد غذائية فاسدة في خميس مشيط

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني- خميس مشيط

أتلفت الفرقة المرابطة خلال الأسبوع الماضي ببلدية محافظة خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي نحو 354 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي وذلك ضمن جهود البلدية بحملة الرقابة البلدية.

وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر آل خويلد القرني بأن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية وذلك لتعزيز السلامة الغذائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19 مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وبين آل خويلد أن فرقة المرابطة تكثف جولاتها وأعمالها الميدانية على مدار اليوم لمتابعة المراكز التجارية وفحص المواد الغذائية المعروضة للبيع والتأكد من سلامتها ومنع الباعة الجائلين وإزالة البسطات العشوائية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك والكفيلة بردع تلك الممارسات حيث تم رصد 112 مخالفة صحية وإغلاق 29 منشأة صحية أخرى وذلك بعد أكثر من 465 جولة ميدانية قام بها المراقبين خلال حملة الرقابة البلدية للأسبوع الماضي.

وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، بالإضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، فضلًا عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر بين كل متسوق وآخر بجانب تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق.

الجدير بالذكر أن الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

وإذ تدعو البلدية جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.