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طائرة ماخ 5 الأسرع من الصوت تنضم قريبًا للأسطول الرئاسي الأمريكي
تبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
وصلت القوات الجوية الأمريكية إلى اتفاق مع شركة هيرميس للطيران؛ لتمويل تطوير طائرة ركاب صغيرة، ماخ 5 Mach 5، تفوق سرعتها سرعة الصوت؛ لنقل كبار المسؤولين الحكوميين.
وقالت شركة هيرميس للطيران إن الطائرة الجديدة يمكن أن تحل محل الطائرات في أسطول الرئاسة الأمريكي الحالي والذي يتكون من طائرتين طراز بوينغ 747 المعدلتين بشكل كبير.
وعلى الرغم من أن الطائرة الحالية قيد النظر ستكون أصغر من أن تحل محل طائرة الرئاسة، إلا أنه يمكن استخدامها لنقل أعضاء مجلس الوزراء ووفود الكونجرس وغيرهم من المسؤولين.
مواصفات ماخ 5:
ويبلغ جزء من قيمة العقد 1.5 مليون دولار لتقييم عمليات نقل المسؤولين الحكوميين على متن الطائرة العسكرية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وتتسع لـ 9 إلى 19 شخصًا.
وتبلغ سرعة طائرة AFWERX has awarded Hermeus a $1.5 million contract to evaluate potential hypersonic military transports for a 9-19-seat aircraft, including for the executive airlift mission. https://t.co/iR80h2HBJy
Mach 5 نحو 3000 ميل في الساعة، أي ستصل من نيويورك إلى لندن في 90 دقيقة بدلًا من سبع ساعات.
AFWERX has awarded Hermeus a $1.5 million contract to evaluate potential hypersonic military transports for a 9-19-seat aircraft, including for the executive airlift mission. https://t.co/iR80h2HBJy— Steve Trimble (@TheDEWLine) August 6, 2020
ولم تعلن الشركة بعد الموعد المحدد لتسليم الطائرة إلى الأسطول الرئاسي الأمريكي الجوي، لكن التكهنات تشير إلى أنه سيتم الانتهاء منها قريبًا، حيث تمكنت شركة هيرمس بالفعل من صنع محرك لطائرة ماخ 5 بنجاح في فبراير 2020.
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