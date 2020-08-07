إصابة شخص سقط من فوق كوبري السامر بأبها على ارتفاع 20م

2020-08-07

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

أصيب شخص تعرض للسقوط من فوق كوبري السامر في أبها على ارتفاع 20 مترًا تقريبًا.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بأن الدفاع المدني بأبها، باشر اليوم الجمعة الموافق ١٤٤١/١٢/١٧هـ بلاغًا عن حادث سقوط شخص من فوق كوبري حي السامر بأبها.

وتابع أنه على الفور تم تحريك الفرق اللازمة وعند الوصول وجد بأن الحالة عبارة عن سقوط شخص من فوق الكوبري أثناء محاولته العبور من بين الكوبري النازل إلى الطالع وقد نتج عن ذلك سقوطه من بين الجسرين إلى الوادي من على ارتفاع ٢٠ متر تقريبًا.

وقد باشرت الفرق عملية الإنقاذ ونقل المصاب إلى الهلال الأحمر في موقع تواجد الآليات وتم تسليم الحادث للجهات المختصة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

Advertisements

المزيد

جديد الأخبار