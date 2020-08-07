محمد بن مسعود - الدمام - الإدارة العامة ردّت على تساؤلٍ مطروح أفادت الإدارة العامة للمرور، بأن نظام المرور لا يعاقب الراكب بجانب السائق على استخدام الجوال. وكان الحساب الرسمي للمرور قد تلقى سؤالًا عبر "تويتر" من مغرد يسأل عن استخدام الجوال للراكب بجانب السائق، وهل يعتبر ذلك مخالفة؟ وأجاب "المرور" على السؤال بالقول: لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع استخدام الراكب للجوال.الإدارة العامة للمرور 07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441 02:43 PM الإدارة العامة ردّت على تساؤلٍ مطروح Advertisements "المرور": استخدام الراكب بجانب السائق للجوال ليس مخالفًا "المرور": استخدام الراكب بجانب السائق للجوال ليس مخالفًا أفادت الإدارة العامة للمرور، بأن نظام المرور لا يعاقب الراكب بجانب السائق على استخدام الجوال. وكان الحساب الرسمي للمرور قد تلقى سؤالًا عبر "تويتر" من مغرد يسأل عن استخدام الجوال للراكب بجانب السائق، وهل يعتبر ذلك مخالفة؟ وأجاب "المرور" على السؤال بالقول: لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع استخدام الراكب للجوال. الكلمات المفتاحية ، "المرور": استخدام الراكب بجانب السائق للجوال ليس مخالفًا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "المرور": استخدام الراكب بجانب السائق للجوال ليس مخالفًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.