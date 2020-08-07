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أغلقت بلدية محايل عسير، مساء امس، مقهى يقدم الشيشة في مخالفة واضحة وصريحة للتوجيهات الصادرة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ، إنه وضمن الزيارات الرقابية الصحية الميدانية التي تقوم بها البلدية تم إغلاق مقهى يقوم بتقديم الشيشة وبيعها رغم أنها من النشاطات الموقوفة وغير المصرح بتقديمها إلى الآن، مضيفاً أنه جرى إحالة العاملين بالمحل للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكد "حافظ"، أن البلدية تبذل كافة الجهود في شتى المجالات، ومنها الرقابة الصحية والميدانية وتقديم كل الخدمات وفق الإمكانات المتاحة، وشدد على ضرورة تعاون المواطن والمقيم بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات يتم رصدها عن طريق الاتصال برقم البلاغات البلدية (940) ليتم التعامل معه وفق الأنظمة والتعليمات في حينه.
بلدية محايل عسير
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441 02:37 PM
فيما شدد "حـافظ" على أهميـة تعاون المواطـن والمقيم بالإبـلاغ عن المخالفاتشاهد من عسير.. إغلاق مقهى يقدم الشيشة وإحالة عمالته للجهات المعنية
أغلقت بلدية محايل عسير، مساء امس، مقهى يقدم الشيشة في مخالفة واضحة وصريحة للتوجيهات الصادرة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ، إنه وضمن الزيارات الرقابية الصحية الميدانية التي تقوم بها البلدية تم إغلاق مقهى يقوم بتقديم الشيشة وبيعها رغم أنها من النشاطات الموقوفة وغير المصرح بتقديمها إلى الآن، مضيفاً أنه جرى إحالة العاملين بالمحل للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكد "حافظ"، أن البلدية تبذل كافة الجهود في شتى المجالات، ومنها الرقابة الصحية والميدانية وتقديم كل الخدمات وفق الإمكانات المتاحة، وشدد على ضرورة تعاون المواطن والمقيم بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات يتم رصدها عن طريق الاتصال برقم البلاغات البلدية (940) ليتم التعامل معه وفق الأنظمة والتعليمات في حينه.
، شاهد من عسير.. إغلاق مقهى يقدم الشيشة وإحالة عمالته للجهات المعنية ،
المصدر : الخليج 365
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