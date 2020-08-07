محمد بن مسعود - الدمام - فلسطين: 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-07 سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 514 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 190 في مدينة القدس، و1126 حالة تعافٍ جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 53.2% من مجمل المصابين، في حين تراجعت نسبة الإصابات النشطة في فلسطين إلى 46.3%، ونسبة الوفيات بقيت ثابتة عند 0.5%. 07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441 Advertisements 02:59 PM بينها 190 في مدينة القدس بينها 190 في مدينة القدس سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 514 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 190 في مدينة القدس، و1126 حالة تعافٍ جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 53.2% من مجمل المصابين، في حين تراجعت نسبة الإصابات النشطة في فلسطين إلى 46.3%، ونسبة الوفيات بقيت ثابتة عند 0.5%. ، فلسطين: 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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