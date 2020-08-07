محمد بن مسعود - الدمام - ليصل مجموع الإصابات إلى 62.061 حالة سجلت الإمارات العربية المتحدة، 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جنسيات مختلفة؛ ليصل مجموع الإصابات إلى 62.061 حالة. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجلت حالتي وفاة؛ ليبلغ عدد الوفيات 356 حالة؛ مشيرة إلى شفاء 276 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 56.015 حالة.الإمارات فيروس كورونا الجديد الإمارات: 216 إصابة جديدة وحالتا وفاة بكورونا من جنسيات مختلفة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-07 سجلت الإمارات العربية المتحدة، 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جنسيات مختلفة؛ ليصل مجموع الإصابات إلى 62.061 حالة. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجلت حالتي وفاة؛ ليبلغ عدد الوفيات 356 حالة؛ مشيرة إلى شفاء 276 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 56.015 حالة. Advertisements 07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441 02:34 PM ليصل مجموع الإصابات إلى 62.061 حالة ليصل مجموع الإصابات إلى 62.061 حالة سجلت الإمارات العربية المتحدة، 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جنسيات مختلفة؛ ليصل مجموع الإصابات إلى 62.061 حالة. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجلت حالتي وفاة؛ ليبلغ عدد الوفيات 356 حالة؛ مشيرة إلى شفاء 276 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 56.015 حالة. ، الإمارات: 216 إصابة جديدة وحالتا وفاة بكورونا من جنسيات مختلفة ،

المصدر : الخليج 365

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