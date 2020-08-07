محمد بن مسعود - الدمام - استثناء محلات المواد الغذائية والصيدليات والخدمات مدّد المجلس الرئاسي الليبي حظر التجول لمدة عشرة أيام في ليبيا، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وأوضح المجلس أن تطبيق قرار الحظر يبدأ اليوم من الساعة التاسعة ليلاً حتى السادسة صباحًا، على أن يكون حظرًا كاملًا لمدة 24 ساعة خلال يومي الجمعة والسبت.

وتقرر منع التجمعات الكبيرة في المرافق العامة، مع استثناء محلات المواد الغذائية والصيدليات والخدمات الضرورية من القرار.ليبيا حظر التجول فيروس كورونا الجديد "الرئاسي الليبي" يمدد حظر التجول للحد من "كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-07 مدّد المجلس الرئاسي الليبي حظر التجول لمدة عشرة أيام في ليبيا، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وأوضح المجلس أن تطبيق قرار الحظر يبدأ اليوم من الساعة التاسعة ليلاً حتى السادسة صباحًا، على أن يكون حظرًا كاملًا لمدة 24 ساعة خلال يومي الجمعة والسبت.

وتقرر منع التجمعات الكبيرة في المرافق العامة، مع استثناء محلات المواد الغذائية والصيدليات والخدمات الضرورية من القرار. Advertisements 07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441 02:22 PM استثناء محلات المواد الغذائية والصيدليات والخدمات استثناء محلات المواد الغذائية والصيدليات والخدمات مدّد المجلس الرئاسي الليبي حظر التجول لمدة عشرة أيام في ليبيا، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وأوضح المجلس أن تطبيق قرار الحظر يبدأ اليوم من الساعة التاسعة ليلاً حتى السادسة صباحًا، على أن يكون حظرًا كاملًا لمدة 24 ساعة خلال يومي الجمعة والسبت.

وتقرر منع التجمعات الكبيرة في المرافق العامة، مع استثناء محلات المواد الغذائية والصيدليات والخدمات الضرورية من القرار. ، "الرئاسي الليبي" يمدد حظر التجول للحد من "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الرئاسي الليبي" يمدد حظر التجول للحد من "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.