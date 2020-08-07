محمد بن مسعود - الدمام - الكويت: 720 حالة شفاء من كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-07 سجّلت الكويت اليوم 720 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 62330 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن. 07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441 Advertisements 02:17 PM ليرتفع عدد الحالات التي تعافت إلى 62330 ليرتفع عدد الحالات التي تعافت إلى 62330 سجّلت الكويت اليوم 720 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 62330 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن. ، الكويت: 720 حالة شفاء من كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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