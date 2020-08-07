، سلطنة عمان تُسَيِّر رحلات مساعدة جوية إلى لبنان ،

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سيَّرت سلطنة عمان اليوم، رحلات إغاثة جوية إلى لبنان؛ إثر الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت.
وتتضمن المساعدات مواد طبية متنوعة، واحتياجات إنسانية ضرورية، تضامنًا مع لبنان وبما يسهم في مواجهة آثار وتداعيات هذا الانفجار.
إلى ذلك، بدأت مملكة البحرين اليوم بإرسال الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة إلى لبنان.
وتحتوي هذه الشحنة على المواد الطبية اللازمة، لمساعدة الشعب اللبناني في محنته والتخفيف من المصاب الأليم الذي خلّفه انفجار مرفأ بيروت.سلطنة عمان انفجار مرفأ بيروت
سلطنة عمان تُسَيِّر رحلات مساعدة جوية إلى لبنانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-07
سيَّرت سلطنة عمان اليوم، رحلات إغاثة جوية إلى لبنان؛ إثر الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت.
وتتضمن المساعدات مواد طبية متنوعة، واحتياجات إنسانية ضرورية، تضامنًا مع لبنان وبما يسهم في مواجهة آثار وتداعيات هذا الانفجار.
إلى ذلك، بدأت مملكة البحرين اليوم بإرسال الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة إلى لبنان.
وتحتوي هذه الشحنة على المواد الطبية اللازمة، لمساعدة الشعب اللبناني في محنته والتخفيف من المصاب الأليم الذي خلّفه انفجار مرفأ بيروت.
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
02:11 PM
البحرين ترسل أولى شحنات الإغاثة لمتضرري بيروت
سيَّرت سلطنة عمان اليوم، رحلات إغاثة جوية إلى لبنان؛ إثر الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت.
وتتضمن المساعدات مواد طبية متنوعة، واحتياجات إنسانية ضرورية، تضامنًا مع لبنان وبما يسهم في مواجهة آثار وتداعيات هذا الانفجار.
إلى ذلك، بدأت مملكة البحرين اليوم بإرسال الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة إلى لبنان.
وتحتوي هذه الشحنة على المواد الطبية اللازمة، لمساعدة الشعب اللبناني في محنته والتخفيف من المصاب الأليم الذي خلّفه انفجار مرفأ بيروت.
، سلطنة عمان تُسَيِّر رحلات مساعدة جوية إلى لبنان ،
المصدر : الخليج 365
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